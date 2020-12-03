Две женщины с COVID-19 скончались в Тюменской области

www.mos.ru, Д. Гришкина www.mos.ru, Д. Гришкина

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Женщины 33 и 58 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

33-летняя жительница области умерла от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной интерстициальной пневмонии и хронического заболевания. 58-летяя женщина - от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

162 новых случая заболевания коронавирусной инфекций, в том числе у 12 детей, зарегистрировано в области. Всего с начала пандемии -18 тыс. 749.

Выздоровели 485 человек, за весь период -15 тыс. 388.

К ИВЛ подключили 24 пациента на ИВЛ. 2 тыс. 206 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 310 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 136 пациентов с коронавирусом.