Темп прироста COVID-19 в Тюменской области ниже общероссийского

www.mos.ru, Е.Самарина www.mos.ru, Е.Самарина

Суточный темп прироста заболеваемости COVID-19 в Тюменской области в 1,3 раза ниже среднего по стране. Об этом сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Показатель заболеваемости в регионе составил 1 тыс. 235 случаев на 100 тыс. населения. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 тыс. 749 случаев заболевания, из них более половины - за три осенних месяца.

В последние две недели продолжается рост заболеваемости в возрастной группе 65+, подчеркнула Галина Шарухо. Это говорит о том, что пожилые люди не соблюдают режим самоизоляции. Также увеличивается заболеваемость в возрастной категории 50-64 года.

Среди заболевших отмечено снижение доли работающего населения, темп снижения - 6%. Среди детей до 17 лет за последние две недели заболеваемость уменьшилась в 1,3 раза, темп снижения - 27%.

Охват тестированием на COVID-19 в Тюменской области за последние семь дней - 446 на 100 тыс. населения. Очередей в лабораториях нет, исследования выполняются в течение суток.