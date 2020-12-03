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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Темп прироста COVID-19 в Тюменской области ниже общероссийского

Общество, 15:10 03 декабря 2020

www.mos.ru, Е.Самарина

Суточный темп прироста заболеваемости COVID-19 в Тюменской области в 1,3 раза ниже среднего по стране. Об этом сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Показатель заболеваемости в регионе составил 1 тыс. 235 случаев на 100 тыс. населения. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 тыс. 749 случаев заболевания, из них более половины - за три осенних месяца.

В последние две недели продолжается рост заболеваемости в возрастной группе 65+, подчеркнула Галина Шарухо. Это говорит о том, что пожилые люди не соблюдают режим самоизоляции. Также увеличивается заболеваемость в возрастной категории 50-64 года.

Среди заболевших отмечено снижение доли работающего населения, темп снижения - 6%. Среди детей до 17 лет за последние две недели заболеваемость уменьшилась в 1,3 раза, темп снижения - 27%.

Охват тестированием на COVID-19 в Тюменской области за последние семь дней - 446 на 100 тыс. населения. Очередей в лабораториях нет, исследования выполняются в течение суток.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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