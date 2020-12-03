Врачи дали советы, как справиться с неврологическими расстройствами после COVID-19

Архивное фото | Фото: Тюменский кардиоцентр Архивное фото | Фото: Тюменский кардиоцентр

Как справиться с неврологическими расстройствами после COVID-19 без помощи врача, а в каких случаях консультация специалиста обязательна, рассказала невролог, рефлексотерапевт Тюменского кардиоцентра Лилия Граф.

Она отметила, что проблему представляют также и так называемые постковидные неврологические расстройства - симптомы, возникающие тогда, когда у пациента уже нет этого заболевания, но оно оказало негативное влияние на разные системы организма.

Если после COVID-19 беспокоят упорные головные боли, нарушения сна в виде длительных засыпаний, ночных пробуждений, ночных кошмаров - это повод заняться своим здоровьем. Кроме того, после перенесенного коронавируса может беспокоить страх, тревога, боязнь чего-то, может быть нарушено обоняние от 3 до 6 месяцев и дольше. В тяжелых случаях нужно обратиться к специалисту. Однако если симптомы выражены незначительно, можно попробовать справиться домашними средствами.

Для успокоения, ликвидации тревоги и страха Лилия Граф рекомендует использовать фитопрепараты, оказывающие благотворное влияние на вегетативную нервную систему. Для коррекции сна можно начать с соблюдения гигиенических правил сна. Среди них: стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время, спать не менее семи часов и не более девяти часов и делать это в полной темноте и в проветриваемом помещении, исключить прием пищи, алкоголя, крепкого чая или кофе, исключить физнагрузки и умственные нагрузки за два-три часа до сна. Можно спокойно прогуляться пешком в течение 15-20 минут перед сном. Одежда для сна должна быть удобной.

Кроме того, для успокоения организма перед сном можно выработать ритуал - почитать спокойную книгу, принять теплую ванну. Если беспокоят головные боли и возникают не чаще раза в неделю - их можно купировать приемом анальгетиков. Однако если головная боль упорная, очень тяжелая и до конца не проходит после приема препаратов - надо обращаться к специалисту.

В случае, если при принятии начальных мер человеку не становится лучше, необходима консультация невролога, лора (если потеря обоняния и ухудшение слуха), терапевта. Для полного восстановления организма и приведения мышц в тонус переболевшим COVID-19 необходима адекватная физическая нагрузка.

Дарья Казакова