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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Компьютерный томограф запустили в работу в поликлинике № 5 в Тюмени

Общество, 19:19 03 декабря 2020

dz.admtyumen.ru | Фото: dz.admtyumen.ru

Компьютерный томограф на базе поликлиники № 5 в Тюмени начал работу 3 декабря, первые пациенты уже прошли диагностику, сообщила на заседание оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.

Завершается монтаж компьютерного томографа в поликлинике № 2. В ближайшее время ожидается поставка третьего компьютерного томографа для установки на базе тюменской поликлиники № 8.

В регионе развернуто 17 инфекционных моногоспиталей на 3 тыс. 683 койки, из них 30% фонда свободно.

По словам Логиновой, 52% госпитализированных с COVID-19 – это люди старших возрастных групп (65+).

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# компьютерная томография , коронавирус , Наталья Логинова

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