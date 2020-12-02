Эндокринолог: пациенты с диабетом переносят COVID-19 тяжелее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пациенты с сахарным диабетом тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила врач-эндокринолог, кандидат наук Ольга Макарова.

"Диабет подразумевает наличие провоспалительных белков, которые без инфекционных заболеваний в организме на высоком уровне. При присоединении инфекции такие пациенты попадают в число тяжелых больных, если заболевание у них не компенсировано. Сама гипергликемия способствует развитию воспаления. Если пациент контролирует свой уровень сахара, есть вероятность легкого течения болезни", - рассказала она.

Медик сообщила о регистрации случаев сахарного диабета, возникшего в результате заболевания коронавирусной инфекцией. Ведется международный регистр с участием России, в него вносят данные пациентов, чтобы сформировать большую базу и выяснить механизмы этого влияния.