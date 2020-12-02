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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три пациента с коронавирусом скончались в Тюменской области

Общество, 13:53 02 декабря 2020

www.mos.ru, Ю. Иванко

Три пациента с коронавирусом скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Двое мужчин 61 года и 63 лет умерли от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

78-летняя женщина скончалась от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

160 новых случаев заболевания, в том числе у шести детей, выявлено в регионе за сутки. Всего с начала пандемии - 18 тыс. 587. Выздоровели 397 пациентов. За весь период -14 тыс. 903.

К ИВЛ подключили 22 пациента. 2 тыс. 116 человек остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 310 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 134 пациента с коронавирусом.

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# коронавирус

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