160 человек с коронавирусом выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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У 160 человек подтвердился COVID-19 в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 25 тыс. 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 20,2% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 589 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 тыс. 882 человека.

В Москва - 5 тыс. 191 заболевших, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 684, в Московской области - 1 тыс. 148.

В Свердловской области 370 заболевших, в Челябинской области - 290, в Югре - 217, на Ямале - 199, в Курганской области - 106.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 млн 347 тыс. 401 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 тыс. 53 летальных исхода, выздоровело 1 млн 830 тыс. 349 человек.