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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Галина Шарухо привилась вакциной "ЭпиВакКорона"

Общество, 12:32 02 декабря 2020

управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВКонтакте | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области ВКонтакте

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области, профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского ГМУ Галина Шарухо поставила прививку от COVID-19.

Она вошла в число 500 добровольцев, которых привьют в Тюменской области в ходе пострегистрационных клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона". Кампания стартовала на базе Тюменского медицинского университета 2 декабря, сообщает Роспотребнадзор.

"До настоящего времени я не встречалась с вирусом, не болела, в отличие от многих людей. Я ждала эту вакцину, и я очень хочу, чтобы у нас все прошло удачно. Мне интересно самой принять участие в этом исследовании. Тревожности нет. Считаю, что лучше привиться, чем переболеть", - убеждена Галина Шарухо.

В исследовании примут участие тюменцы, наиболее подверженные риску заражения. В основном это работники системы образования и здравоохранения в возрасте от 18 лет, не болевшие коронавирусной инфекцией и не имеющие серьезных хронических заболеваний.

Добровольцами станут и работники МФЦ, учреждений культуры и социального обслуживания. Все они будут привиты в сроки, установленные производителем вакцины. Четверть из них получат плацебо.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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