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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени почти у 40% желающих поставить прививку от COVID-19 обнаружили антитела

Общество, 16:52 02 декабря 2020

ИА Тюменская линия

От 30% до 45% в разных группах желающих поучаствовать в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса в Тюмени имеют собственные антитела к возбудителю.

Это выяснилось на этапе медобследования, рассказал проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского государственного медицинского университета Иван Петров. О своем иммунитете люди не знали. Изначально специалисты проводили анкетирование и исключали тех, кто переболел коронавирусом или контактировал с больными.

Напомним, прошедшие отбор получили первые прививки 2 декабря. Сейчас их задача – наблюдать за состоянием и сообщать о любых отклонениях. По словам Ивана Петрова, первые результаты будут видны на 21 день после прививки. У испытуемых возьмут анализы и определят, начал ли формироваться иммунитет.

Участница испытаний, тюменка Татьяна Мосеева поделилась, что не жалеет о выборе поставить прививку.

"Сейчас меня больше волнует, а не получила ли я плацебо. До конца исследования мы останемся в неведении. Жалко, если испытания закончатся, а иммунитета так и не будет. Сомнений, прививаться или нет, не возникает – однозначно прививаться", - сказала она.

Евгения Шевцова

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# вакцинация , коронавирус , прививка , ТюмГМУ

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