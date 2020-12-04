Кухарук оценил новый формат "Тюменской марки"

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Формат телевизионного бизнес-реалити "Тюменская марка" оказался эффективным, востребованным бизнес-сообществом. Это отметил глава Тюмени Руслан Кухарук на итоговой встрече участников и организаторов конкурса, которая прошла в онлайн.

По информации пресс-службы администрации города, почти миллион просмотров на ТВ и в Интернете набрали сюжеты и эфиры за время проведения конкурса. Большая информационная кампания в сети позволила наиболее эффективно реализовать одну из главных целей конкурса – пропаганду предпринимательской деятельности.

"Хочу поблагодарить наших предпринимателей – участников конкурса и их наставников за смелость и готовность участвовать в новом для всех формате проекта, когда еще не было понимания, как всё это будет реализовано", – сказал Руслан Кухарук.

Отметим, в 2020 году на конкурс было принято 140 заявок от предпринимателей. Многие отмечали, что "Тюменская марка" для них – не только соревнование, но и площадка для общения. Это большая, интересная образовательная программа, включающая тренинги, семинары, мастер-классы, нетворкинги.

Организаторы также отмечают активность горожан. Они по-прежнему активно голосовали и поддерживали участников. За 26 дней интернет-голосования через ЕСИА было отдано 7 тыс. 152 голоса, по итогам определены три победителя в номинации "Приз потребительских симпатий".

Глава Тюмени отметил и удобство нового мобильного приложения, где содержится не только общая информация о конкурсе, но есть и история участников, фото- и видеоотчеты, презентации.

Напомним, имена победителей конкурса станут известны в эфире телеканала "Тюменское время" 4 декабря в 19 часов.