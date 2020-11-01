  • 23 ноября 202023.11.2020понедельник
  • USD76,0120
    EUR90,2643
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Гигантский пазл с логотипом "Тюменской марки" собрали в торговом центре

Экономика, 18:05 23 ноября 2020

пресс-служба конкурса "Тюменская марка" | Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Гигантский пазл с логотипом "Тюменской марки" собирали посетители ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 21 и 22 ноября, сообщает пресс-служба конкурса.

Организаторы конкурса среди предпринимателей "Тюменская марка" предложили поучаствовать во флешмобе всем желающим, кто в это время находился в торговом центре. Каждый гость, принявший участие в акции, получил приятный сюрприз от компании "Окейч".

пресс-служба конкурса "Тюменская марка" | Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Организаторы конкурса напоминают, что до окончания приема голосов за предпринимателей остается четыре дня. Проголосовавшие тюменцы примут участие в розыгрыше призов от партнеров. Подарки разыгрывают по будням в 10 часов 30 минут в эфире радио Dipol FM.

Проголосовать за ту или иную компанию можно на сайте конкурса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , Тюменская марка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:49 23.11.2020В Сибирь по своей воле: туризм региона презентовали москвичам
18:05 23.11.2020Гигантский пазл с логотипом "Тюменской марки" собрали в торговом центре
08:43 23.11.2020Новая монета Банка России посвящена поэту Афанасию Фету
10:01 22.11.2020Владимир Чейметов поделился планами развития АПК на 2021 год