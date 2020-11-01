Гигантский пазл с логотипом "Тюменской марки" собрали в торговом центре

| Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка" | Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Гигантский пазл с логотипом "Тюменской марки" собирали посетители ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 21 и 22 ноября, сообщает пресс-служба конкурса.

Организаторы конкурса среди предпринимателей "Тюменская марка" предложили поучаствовать во флешмобе всем желающим, кто в это время находился в торговом центре. Каждый гость, принявший участие в акции, получил приятный сюрприз от компании "Окейч".

| Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка" | Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Организаторы конкурса напоминают, что до окончания приема голосов за предпринимателей остается четыре дня. Проголосовавшие тюменцы примут участие в розыгрыше призов от партнеров. Подарки разыгрывают по будням в 10 часов 30 минут в эфире радио Dipol FM.

Проголосовать за ту или иную компанию можно на сайте конкурса.