Творческая мастерская, бургерная, киностудия: номинанты "Тюменской марки"

| Фото: скриншот с видео на телеканале "Тюменское время" | Фото: скриншот с видео на телеканале "Тюменское время"

Творческая мастерская, продукцией которой интересуются за рубежом, сеть бургерных, в которой готовят мясо без добавления масла, студия, снимающая сериал про бизнесменов и другие компании стали участниками конкурса "Тюменская марка" в номинации "Молодежное предпринимательство". Общение с номинантами прошло в ходе эфира бизнес-реалити-шоу на телеканале "Тюменское время" 5 ноября.

В списке претендентов на победу - творческая мастерская Saturn, которая открылась в областной столице в ноябре 2018 года. Первыми изделиями были украшения из смолы и дерева. Сейчас основное направление предприятия — изготовление предметов декора, подарков и аксессуаров. В 2020 году 30 заказов отправили за границу. Среди покупателей жители Японии, США, Нидердандов, Германии, Австрии и Швеции.

"Участвуем в конкурсе "Тюменская марка", чтобы победить. В этом году у события интересный формат, это поможет обрести большую известность, получить новые знакомства", — представитель мастерской Владимир Соколов. В случае победы субсидию творческая мастерская планирует потратить на модернизацию производства.

Сеть бургерных Tesla Burger также выдвинута на "Тюменскую марку". В восьми ресторанах Тюмени подают бургеры, приготовленные по рецептам, привезенным шеф-поваром из Сербии. "Мы пытаемся отучить народ от вредного фаст-фуда. Наша фишка в том, что мы используем натуральные ингредиенты, мясо готовим на гриле без добавления масла. Фарш, соус и мягкие булочки делаем сами. Участие в "Тюменской марке" дает возможность получить признание горожан и инвестиции на развитие бизнеса", — поделилась менеджер проектов предприятия Ксения Павлова.

В номинации "Молодежное предпринимательство" можно увидеть студию ZVUCHI Original creative room. В 2020 году они приступили к реализации идеи съемок тюменского комедийного сериала "Бизнесмены". Участие в создании принимают три человека: режиссер, оператор и один актер. Команда планирует провести кастинг на главную роль.

"В планах на ближайшие пять лет — снимать новые серии, продолжать радовать своих зрителей смешными моментами в введении бизнеса, а также дать площадку студентам театральных вузов для практики в области кинематографа. Сверхзадача сериала — помочь начинающим предпринимателям избежать ошибок в решении предпринимательских проблем", — рассказали авторы идеи в прямом эфире. В случае победы выигранную сумму потратят на новую съемочную аппаратуру.

Ознакомиться со списком всех участников конкурса "Тюменская марка" в номинации "Молодежное предпринимательство" можно по ссылке.

Напомним, в 2020 году конкурс "Тюменская марка" проходит в формате бизнес-реалити-шоу. В 20 часов в эфире канала "Тюменское время" ежедневно начинаются эфиры, в которых участники в конкретной номинации рассказывают о себе и своих идеях. Участие в "Тюменской марке" принимают 80 различных компаний. Церемония награждения победителей состоится в начале декабря.

Инна Пахомова