Мобильные дома и супы в хлебных стаканах: участники "Тюменской марки" рассказали о себе

| Фото: скриншот с эфира телеканала "Тюменское время" | Фото: скриншот с эфира телеканала "Тюменское время"

Участники конкурса "Тюменская марка" в номинации "Бизнес для потребителя" рассказали о своей продукции и услугах. Общение происходило в ходе эфира бизнес-реалити-шоу на телеканале "Тюменское время" 2 ноября.

В первой соревновательной серии конкурсанты знакомили телезрителей со своим ассортиментом, историей бизнеса. Отдельное внимание уделяли значению участия в городском конкурсе среди предпринимателей.

Тюменский завод мобильных зданий "ТОИР" неоднократно становился призером конкурса "Тюменская марка". Предприятие работает более 25 лет. За годы работы завода научным и инженерным составом накоплен большой опыт, изучены нюансы и особенности эксплуатации вагонов-домов в суровых условиях. В месяц сотрудники предприятия производят от 80 до 100 вагонов-домов из стальных и профилированных листов. "В этом году у нас особые надежды на конкурс. Презентуем новый продукт – линейку мобильных жилых зданий и быстровозводимых офисов", – поделился руководитель направления завода "ТОИР" Олег Павлов.

Магазин одежды трикотажной фабрики "Дива" тоже неоднократно выдвигали на конкурс "Тюменская марка". В ассортименте в магазине – футболки, майки, халаты, сорочки, нижнее белье. Кроме вещей для отдыха и сна можно выбрать брюки и блузки. Вся одежда – отечественного производства. Основатель и руководитель магазина одежды и трикотажной фабрики Анна Романовская сказала, что участием в конкурсе они хотят показать, насколько необходима людям продукция легкой промышленности.

Отбор прошло и кафе быстрого питания "СупКультура72", открытие которого намечено на декабрь. В прямом эфире собственник и руководитель предприятия Александр Просоедов рассказал о новом формате уличной еды: блюда подают в теплом, хрустящей хлебном стакане. Для приготовления будут использовать продукты только местных производителей. Хлебный стакан становится альтернативой одноразовой посуде. Продукт не загрязняет окружающую среду, ведь его не нужно утилизировать. "Мы пришли, чтобы привить горожанам полезное питание. Мы хотим идти в ногу со временем и предоставить им такую возможность. В меню будут три постоянных супа и один "Суп дня". Каждый раз тюменцы смогут пробовать новые супы. Будут и сладкий, например, грушевый", – поделился он.

Отметим, в номинации "Бизнес для потребителя" участвуют компании: "Умные системы контроля", "Тюменский завод гофротруб", компания "Матрэкс-инвест", автошкола "Формула", передвижной мобильный торговый комплекс "Моя хвоя", компания "NeoКомпозит", производственная компания "Расавит", группа компаний "Меридиан", "Академия времени", Тюменский завод мобильных зданий "Тоир", магазин одежды от трикотажной фабрики "Дива", столярная мастерская Eapopov Snowboards, "Тюменский прокомбинат", компания "Безотказофф", кафе быстрого питания "СупКультура72" и компания "Супротек-Тюмень".

Проголосовать за номинантов можно на сайте конкурса "Тюменская марка".

3 ноября в 20 часов на телеканале "Тюменское время" о своей продукции и услугах расскажут участники в номинации "Семейный бизнес".

Инна Пахомова