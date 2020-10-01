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Более сотни тюменцев получили подарки от партнеров конкурса "Тюменская марка"

Экономика, 16:59 26 октября 2020

tyumen.tpprf.ru

Более 100 тюменцев получили подарки от друзей и партнеров конкурса "Тюменская марка 2020" в рамках программы выходного дня на площадке "Алебашевский BAZAR", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В розыгрыше подарков участвовали компании: Аквапарк "ЛетоЛето", STRELKA®|Сайкл-магия в Тюмени, SkyMax Скаймакс батутный центр|Тюмень и другие. Игровая программа для жителей города прошла с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Напомним, со 2 ноября на сайте стартует интернет-голосование за участников конкурса среди тюменцев и гостей города. Для участия в голосовании необходимо пройти авторизацию через ЕСИА, нажать кнопку "Голосовать" на официальном сайте https://marka72.tyumen-city.ru/ или в приложении "Марка 72".

"В разделе с участниками вы можете отдать голос за одного своего фаворита в каждой номинации. Всем голосам присваивается индивидуальный номер. Проголосовали в одной номинации - получили один номер. Проголосовали во второй номинации - получили второй номер. В третьей - третий и так далее", - говорят организаторы конкурса.

Розыгрыши призов будут проводиться ежедневно: на телеканале "Тюменское время", радиоканале Диполь-FM, социальных сетях и площадках торгово-развлекательных центров партнеров "Тюменской марки".

Розыгрыш главных призов начнется в прямом эфире на телеканале "Тюменское время" 30 ноября в 20 часов. Для участников приготовлены суперпризы: электросамокат, ноутбук, путевка на двоих на Черное море с открытой датой.

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# конкурс , призы , ТПП Тюменской области , Тюменская марка

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