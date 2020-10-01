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Более ста шестидесяти заявок поступило на конкурс "Тюменская марка"

Общество, 18:05 16 октября 2020

пресс-служба конкурса "Тюменская марка" | Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

164 заявки поступило на конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства “Тюменская марка”. Это на 50 заявок больше, чем в 2019 году, отмечает пресс-служба конкурса.

Организаторы приступают к обработке заявок. До 30 октября при соблюдении всех условий примут решение о допуске на конкурс.

После того, как организаторы объявят список допущенных участников, у конкурсантов начнется активный этап. Со 2 по 22 ноября им предстоит оформить и представить свои проекты. Бизнесмены примут участие в деловой и образовательной программе проекта, прокачают свои идеи с наставниками.

Интернет-голосование за участников конкурса будет проходить со 2 по 27 ноября на сайте “Тюменской марки”. С 27 ноября по 4 декабря победителей определит конкурсная комиссия по итогам защиты проектов.

Напомним, главный приз конкурса – 700 тыс. рублей. Денежные вознаграждения предусмотрены и за второе и третье места: 500 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно. Призы потребительских симпатий составляют 150 тыс. рублей, 100 тыс. рублей и 60 тыс. рублей.

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# конкурс , Тюменская марка

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