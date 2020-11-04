В шоу "Тюменская марка" представили участников в номинации "Семейное предпринимательство"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дом карамели "Ландрин", "Шоу братьев Непочатых", "Галерея искусств Альбины Харитоновой" и другие компании стали участниками конкурса "Тюменская марка" в номинации "Семейное предпринимательство". Общение с номинантами происходило в ходе эфира бизнес-реалити-шоу на телеканале "Тюменское время" 3 ноября.

На конкурс заявлен дом карамели "Ландрин', специализирующийся на производстве сладостей ручной работы. "Аналогов тому, что делаем мы, в России нет. Продукт изготавливаем с использованием натуральных красителей. Применяем в работе метод растягивания карамели. Это трудоемкий процесс, не каждый предприниматель готов к такому пути. Процесс занимает больше времени и сил, но это окупается именно благодарностью клиентов", – поделилась руководитель дома карамели Таисия Шевченко.

По ее словам, своим участием в "Тюменской марке" предприятие готово заявить о готовности масштабироваться, принять новых сотрудников и познакомить их с уникальными рецептами. "Мы готовы расширяться, вводить в ассортимент другие сладкие десерты, зефир, карамель в баночках, мармелад", – заключила Таисия Шевченко.

Среди конкурсантов в номинации "Семейное предпринимательство" можно увидеть представителей тюменского театра экстрима и комедии "Шоу братьев Непочатых". Коллектив существует в Тюмени уже 20 лет. С 2017 года команда заявила себя как предприятие малого бизнеса в сфере организации зрелищных мероприятий.

"У нас работаю профессиональные артисты, режиссеры. Впервые в Тюмени мы синтезировали цирк и театр, сделали своеобразное шоу", – поделилась художественный руководитель коллектива Евгения Непочатых. В случае победы в конкурсе артисты хотят направить деньги на постановку эстрадно-циркового спектакля, приобретение звукового, светового оборудования, пошив костюмов, изготовление реквизита и декораций. Мечта коллектива – создать в Тюмени театр эстрады.

В списке конкурсантов есть и "Галерея искусств Альбины Харитоновой". Она открылась в Тюмени 21 год назад. Здесь ежегодно выставляют свои работы более ста художников из России, Грузии, Норвегии, Японии и Китая. Кроме того, галерея занимается производством балетов для готовых картин.

По словам хозяйки галереи Альбины Харитоновой, жителей областного центра можно смело назвать ценителями живописи. "У нас высококультурный город. Тюменцы любят посещать музеи и выставки", – подчеркнула она.

В планах у руководства галереи – продолжать популяризировать живопись, предоставлять площадку молодым художникам, выставлять их картины и знакомить с ними ценителей искусств. В случае победы в "Тюменской марке" субсидию планируют потратить на развитие социальных сетей галереи, создание канала, на котором будут проводить беседы с художниками, мастер-классы и лекции об искусстве. Также планируют закупить новое оборудование для багетной мастерской.

Со списком участников в номинации "Семейное предпринимательство" можно ознакомиться по ссылке.

4 ноября в 20 часов на телеканале "Тюменское время" о своей продукции и услугах расскажут участники в номинации "Социальное предпринимательство".

Инна Пахомова