Названы победители "Тюменской марки" и лидеры потребительских симпатий

| Фото: скриншот с видео телеканала "Тюменское время" | Фото: скриншот с видео телеканала "Тюменское время"

ООО "Тюмень Прибор", занимающееся производством оборудования и систем, стало победителем конкурса среди предпринимателей "Тюменская марка". Имена призеров и лидеров потребительских симпатий назвали в прямом эфире 4 декабря.

Инжиниринговая компания "Тюмень Прибор" заняла первое место по итогам защиты проектов. Представители предприятия выдвинули проект по производству датчиков давления для безопасного управления технологическим процессом на объектах ЖКХ, нефтегазовых и других компаний. Основными преимуществами станут сниженная цена, высокая гарантия и короткий срок изготовления.

В прямом эфире с победой поздравили генерального директора ООО "Тюмень Прибор" Радика Закирова. На развитие проекта выделили 700 тыс. рублей.

Второе место присудили компании "Альпина72", специализирующейся на ремонте фасадов и кровли, ликвидации следов пожаров, уборке помещений. Она была представлена в номинации "Бизнес для бизнеса". Представители компании подготовили для конкурса проект по развитию службы дезинфекции. "Он имеет социальную направленность. Чистый воздух без бактерий позволит предприятиям сократить простои, зарабатывать больше денег и пополнять бюджет. Сейчас нам нужны большие аппараты для того, чтобы быстрее и эффективнее обрабатывать площади цехов", – отмечал ранее генеральный директор ООО "Альпина72" Алексей Лутцев. На реализацию проекта компании выделили субсидию в 500 тыс. рублей.

Третьего места удостоился индивидуальный предприниматель Александр Заборский и его школа программирования Coddy. В номинации "Социальное предпринимательство" тюменец представил проект, направленный на облегчение жизни людей с ограниченными возможностями. Предпринимателю пришла идея организовать мобильный класс инклюзивного образования для детей и взрослых. Проект был представлен на защите в формате эксперимента: членам жюри предложили напечатать текст только при помощи глаз. В планах у компании – создание IT-клуба для подростков - площадку для всех, кто интересуется технологиями, робототехникой и моделированием. Сумма субсидии составила 300 тыс. рублей.

Кроме того, в прямом эфире были названы лидеры потребительских симпатий. Первое место заняла ресторанная компания "Максим" (ООО "Макс Групп"), второе – общество с ограниченной ответственностью "Крепыж-Урал", а третье присудили сети бургерных "Тесла бургер". Представителям предприятий, за которые проголосовали зрители, вручили дипломы, статуэтки и субсидии.

Напомним, на конкурсе "Тюменская марка-2020" 80 представителей малого и среднего бизнеса претендовали на звание лучших в семи номинациях. В финал прошел 21 участник. Финалисты представляли свои проекты на суд конкурсной комиссии, доказывали, что именно они достойны победы. Общий призовой фонд составил около двух миллионов рублей.

Инна Пахомова