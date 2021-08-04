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Победители "Тюменской марки" получат по 400 тыс. рублей

Общество, 18:11 04 августа 2021

marka72.info | Фото: marka72.info

Победители конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" получат 400 тыс. рублей, сообщает городской департамент экономики и стратегического развития.

Участники конкурса смогут побороться за право стать лучшими в пяти номинациях: лучший предприниматель, микропредприятие в сфере производства, микропредприятие в сфере услуг, предприятие в сфере производства и предприятие в сфере услуг.

Конкурс продлится до 11 ноября 2021 года. Прием заявок с 9 августа по 3 сентября. Подготовка и предзащита проектов с 13 сентября по 1 октября. Отбор 15 лучших проектов (по три в каждой номинации) и защита их перед конкурсной комиссией с 4 по 29 октября.

Победителям вручат денежный приз. Они смогут использовать на своей продукции логотип победителя конкурса и получат медийную поддержку.

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# Тюменская марка

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