Победители "Тюменской марки" получат по 400 тыс. рублей

| Фото: marka72.info | Фото: marka72.info

Победители конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" получат 400 тыс. рублей, сообщает городской департамент экономики и стратегического развития.

Участники конкурса смогут побороться за право стать лучшими в пяти номинациях: лучший предприниматель, микропредприятие в сфере производства, микропредприятие в сфере услуг, предприятие в сфере производства и предприятие в сфере услуг.

Конкурс продлится до 11 ноября 2021 года. Прием заявок с 9 августа по 3 сентября. Подготовка и предзащита проектов с 13 сентября по 1 октября. Отбор 15 лучших проектов (по три в каждой номинации) и защита их перед конкурсной комиссией с 4 по 29 октября.

Победителям вручат денежный приз. Они смогут использовать на своей продукции логотип победителя конкурса и получат медийную поддержку.