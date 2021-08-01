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Первые восемь заявок поступило на конкурс "Тюменская марка"

Экономика, 16:25 10 августа 2021

из сообщества "Тюменская марка" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская марка" во ВКонтакте

Восемь заявок на ежегодный конкурс "Тюменская марка" поступило за первый день. Заявить о своем участии представители малого, среднего и микробизнеса успевают до 3 сентября, сообщают организаторы.

В 2021 году участники конкурса смогут претендовать на победу в одной из номинаций: "Лучший предприниматель", "Лучшее микропредприятие в сфере производства", "Лучшее микропредприятие в сфере услуг", "Лучшее предприятие в сфере производства", "Лучшее предприятие в сфере услуг", "Приз зрительских симпатий".

Организаторы допустят 100 предпринимателей, по 20 конкурсантов в каждой из номинаций. К финальной защите будут допущены три финалиста в каждой.

Призом для пяти лучших участников станет субсидия в 400 тыс. рублей и право на использование логотипа конкурса на своем товаре, сайте или в рекламе. Подробности можно узнать на странице "Тюменской марки" во ВКонтакте или на сайте проекта.

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# конкурс , Тюменская марка

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