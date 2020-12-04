Портрет Чехова кисти российско-британского художника поступит в Тюмень

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Портрет А.П. Чехова работы российско-британского художника Рината Курамшина поступит из Москвы в Тюменское музейно-просветительское объединение. Соглашение об этом подписано 4 декабря.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написал в Instagram.

Портрет писателя не раз был представлен на выставках в России, Великобритании, Франции, в Кембриджском университете, Королевском театре Ковент-Гарден. Теперь новым домом для картины станет Тюменский музейный комплекс.

"Благодарю за сотрудничество Российскую академию художеств, Творческий союз художников России, Российско-Британскую торговую палату и, конечно, Ассоциацию деятелей этнографии, культуры и искусства, без помощи которых невозможно представить сегодняшнее событие! Не сомневаюсь в продолжение нашей совместной работы. Тюмень давно зарекомендовала себя надежным партнером в вопросах проведения масштабных выставочных проектов и открыта к новым идеями!" - отметила Майер.

По словам директора департамента, в ближайшее время полотно с Антоном Павловичем Чеховым перевезут в Тюмень. После монтажа оно станет доступно всем жителям региона.

Добавим, 55-летний художник Ринат Курамшин является Почетным членом Российской академии художеств, директор Ethno Art Fest Museum. Он автор серии картин на тему оперы и балета, в его коллекции десятки портретов выдающихся представителей российской и мировой культуры.

Анжела Лебедева