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Открылся каток на набережной Туры

Общество, 13:33 06 декабря 2020

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Каток на Набережной открыт и принимает любителей коньков. Запустить ледовую площадку удалось намного раньше, чем предполагалось.

По словам директора предприятия "Тюменьгормост" Николая Грибоедова, каток на берегу Туры планировалось открыть 15 декабря. С 5 декабря катания уже начались. Площадь ледовой площадки - 2 тыс. кв. метров. Работает прокат коньков.

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По распоряжению главы города Руслана Кухарука, заехать на парковки Набережной в выходные и праздники можно бесплатно. Данный режим будет действовать до 11 января 2021 года. В будни парковка работает в обычном режиме.

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Анжела Лебедева

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# каток , коньки , набережная Туры

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