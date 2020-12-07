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Тюменские забавы: где весело отдохнуть с детьми зимой

Общество, 17:30 07 декабря 2020

из группы центра "Воронинские горки" во ВКонтакте

Подборку зимних развлечений для детей подготовили в агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Например, на базе отдыха "Кулига-Парк" на 32 км Ирбитского тракта можно покататься на детских снегоходах или на тюбингах – для этого здесь есть отдельные трассы. Освоить сноуборд можно в горнолыжном центре "Воронинские горки", для детей здесь проводят обучающий курс.

Традиционно открываются ледяные горки на базе отдыха "Боровое" на 20 км трассы Тюмень – Омск. Любители коньков оценят каток "Звездный полюс" на парковке ТРЦ "Сити-Молл". Еще одна традиционная зимняя забава – катание в санях на лошадях в с. Луговое Тюменского района.

Жителей и гостей Тобольска приглашают посетить школу горнолыжного катания курорта "Алемасова".

Узнать детали можно по телефонам здесь.

Евгения Шевцова

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# дети , зима , развлечения

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