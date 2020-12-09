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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач развеял страхи потенциальных доноров

Общество, 12:30 09 декабря 2020

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Риск заражения донора при сдаче крови исключается полностью, заявил главный врач Тюменской областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

"Все, что прикасается к донору – это одноразовый материал, - пояснил он. - Риск заражения исключается полностью. При доноре вскрываются иголки для забора крови, берется одноразовая пипетка, система для забора крови. У нас нет повторных стерилизованных материалов".

Во время пандемии COVID-19 люди стали реже сдавать кровь. За 10 месяцев 2020 года кровь, по данным главного врача областной станции переливания крови, сдали 15 тыс. 690 доноров. Количество доноров уменьшилось на 4%. Отменились и массовые акции, привлекавшие доноров. Однако потребность в крови и ее компонентах растет.

Донором может стать любой человек. Перед процедурой потенциальный донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя приема врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.

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# Александр Гаврилей , доноры , коронавирус

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