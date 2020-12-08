В Тюмени посетителям торговых центров дают бесплатные маски

| Фото: ТРЦ "Тюмень Сити Молл" ВКонтакте | Фото: ТРЦ "Тюмень Сити Молл" ВКонтакте

Бесплатные антибактериальные маски выдают посетителям торгового - развлекательного центра "Тюмень Сити Молл" для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. О том, как в ТРЦ соблюдаются требования Роспотребнадзора, журналисту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в управляющей компании MALLTEAM.

"На входе каждому посетителю выдаются бесплатные антибактериальные маски, предлагается обработать руки антисептиком. На входных дверях размещены объявления о том, что дети до 18 лет могут посещать торгово-развлекательный центр только с законным представителем. Эта информация дублируется и по системе радиооповещения в здании торгового центра. Такие меры мы соблюдаем на всех объектах под нашим управлением", - сообщил руководитель управляющей компании MALLTEAM Cергей Гусев.

Он сообщил о том, что представители тюменских торговых центров стали участниками совещания с Российским Советом торговых центров (РСТЦ) 23 ноября. Встреча прошла в формате знакомства всех членов РСТЦ. Участники договорились о сотрудничестве, взаимодействии и обмене информацией.

Соб. инф.