69-летняя пациентка с COVID-19 умерла в Тюменской области

www.mos.ru, М. Денисова www.mos.ru, М. Денисова

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69-летняя пациентка умерла в Тюменской области от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронического заболевания, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 145 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 160 случаев заболевания, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии - 19 тыс. 566. Выздоровели 380 человек, за весь период -17 тыс. 444.

К ИВЛ подключили 22 пациента. Под медицинским наблюдением остаются 2 тыс. 344 человека. 2 тыс. 310 - на перевахтовке.