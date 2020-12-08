Тюменская область вышла на первое место в России по закупкам экспресс-тестов Standard Q COVID-19

компания «Уайт Продакт» компания «Уайт Продакт»

Тюменская область вышла на первое место в России по закупкам корейских экспресс-тестов, сообщает российское представительство южнокорейской био-диагностической компании SD BIOSENSOR "Уайт Продакт".

В компании отметили, что активно закупают тесты предприятия нефтегазовой отрасли - Сургутнефтегаз, Сибур, Сибуртюменьнефтегаз, Запсибнефтехим, Сибитек, ТМК-НГС и другие.

На втором месте - Свердловская область, здесь активно покупают тесты предприятия Трубной металлургической компании и группы "Синара", на третьем - Таймыр, где расположены предприятия "Норникеля".

"Нужно снять часть головной боли с государства. Поскольку мы в хорошей форме, то должны позаботиться о своих сотрудниках, всячески их защитить как с медицинской точки зрения, так и с социальной. Это первое. А второе — посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находимся", - сказал Владимир Потанин, президент "Норникеля", компании, занявшей первое место рейтинга Forbes по затратам на мероприятия по борьбе с COVID-19 среди российских промышленных компаний.

Экспресс-тесты позволяют выявить наличие вируса за 5 минут по принципу обнаружения антигена, а взять мазок можно из носоглотки в кабинете или даже в вездеходе, что важно в условиях работы на буровых. При этом не требуется специально оборудованных лабораторий и привлечения дополнительного медицинского персонала, а корейские экспресс-тесты обладают высокой точностью – до 96%.

Ранее президент России Владимир Путин назвал слишком долгим срок в 48 часов, отведенный для получения результата теста на коронавирусную инфекцию. Обычное тестирование занимает от 1 до 5-7 суток, иногда больше. Такие рамки тестирования вызвали немало нареканий, в том числе и со стороны руководства Минздрава.