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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявили три вспышки COVID-19

Общество, 17:38 07 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три очага COVID-19 выявили в трех организациях Тюменской области, сообщает Роспотребнадзор. Это ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, "Фармсинтез-Тюмень" и исетский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В ведомстве уточнили, что общее число пострадавших составляет 76 человек, контактных - 294 человека.

Роспотребнадзор снял с контроля очаги в пансионате для ветеранов войны и труда, ялуторовском психоневрологическом интернате и областной клинической психиатрической больнице.

В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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