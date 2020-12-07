В Тюменской области выявили три вспышки COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три очага COVID-19 выявили в трех организациях Тюменской области, сообщает Роспотребнадзор. Это ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, "Фармсинтез-Тюмень" и исетский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В ведомстве уточнили, что общее число пострадавших составляет 76 человек, контактных - 294 человека.

Роспотребнадзор снял с контроля очаги в пансионате для ветеранов войны и труда, ялуторовском психоневрологическом интернате и областной клинической психиатрической больнице.

В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.