Неотложка областной больницы № 2 выезжала к пациентам с COVID-19 18 тысяч раз

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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18 тыс. раз выезжала к пациентам неотложка Областной клинической больницы № 2 с октября, когда служба была переведена на круглосуточный режим работы, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

16 эпидбригад из медработников взрослой и детской поликлиник выезжают на вызовы и патронаж, чтобы проверить состояние здоровья у пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении.

На территории обслуживания взрослой и детской поликлиник проживают около 80 тыс. человек. Ежедневно от поликлиник отъезжает 10 автомобилей с эпидбригадами, из них около половины направлены в помощь больничному автотранспорту.

"Если у пациента есть показания для госпитализации, то это решается, как и при любой другой патологии. Если человек идет на поправку, то остается дома", — уточнила старшая медсестра взрослой поликлиники ОКБ № 2 Татьяна Друганова.

Три машины с водителями для выезда к температурящим пациентам больнице предоставил региональный департамент здравоохранения, аренду ещё одной оплатил депутат Государственной думы Николай Брыкин.

Все медики мобильных групп экипированы в специальные защитные костюмы с капюшоном, медицинской маской и респиратором. Лицо закрывают защитным щитком, на руках — перчатки.