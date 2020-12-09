Тюменский студент решил испытать на себе вакцину от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменский студент Кирилл Платицын стал одним из первых добровольцев, привитых от коронавируса в рамках испытания вакцины "ЭпиВакКорона".

О возможности поставить прививку молодой человек узнал от родителей, которые работают в Тюменском медуниверситете. Перед тем, как вакцинироваться, Кирилл прошел скрининг, его кровь проверили на наличие антител к COVID-19.

"Мы все рано или поздно переболеем коронавирусом, поэтому хотелось бы предупредить болезнь", - рассказал Кирилл.

Напомним, Тюменская область вошла в число пяти регионов страны, где проводятся испытания вакцины "ЭпиВакКорона". 2 декабря добровольцы получили первые прививки. Через 21 день у них снова возьмут анализы и введут вторую дозу вакцины. Затем за самочувствием пациентов будут следить врачи до мая 2021 года.

Как пояснила главный внештатный иммунолог-аллерголог областного департамента здравоохранения Ольга Рычкова, каждому добровольцу выдается медицинский полис.

"Это обязательное условие любого клинического исследования, проводимого на территории России. Страховка выдается на различные случаи - от ухудшения здоровья до самых негативных последствий", - уточнила она.

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" продолжится в Тюмени до 16 декабря 2020 года. Всего в рамках исследований планируется привить 500 человек.

Чтобы стать добровольцем, нужно заполнить анкету в google-форме на сайте Тюменского медуниверситета. Участники испытаний должны быть старше 18 лет, не иметь серьезных хронических заболеваний, аллергических реакций, не болеть COVID-19 ранее и не иметь антител.

Вакцинация добровольцев проходит в России в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Любовь Голышева