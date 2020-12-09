Соблюдение элементарных мер защитит от COVID-19, уверена врач

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Соблюдение элементарных мер профилактики – ношение масок, социальная дистанция, укрепление иммунитета – защитит организм от коронавирусной инфекции. Главное, проявлять сознательность и бдительность. Такое мнение высказала врач-терапевт Московской врачебной амбулатории Тюменского района Рузалия Скворцова.

"Людям с вредными привычками в период пандемии лучше отказаться от них. Тем, у кого лишний вес, постараться его сбросить. В пище должно появиться больше белка, овощей и фруктов. Стараться в сутки выпивать от полутора до двух литров воды. Важно заняться физкультурой, спортом. Делать зарядку по 40 минут в день. Высыпаться, здоровый сон составляет от семи до девяти часов", - рекомендует терапевт.

По словам медика, пациентам с хроническими заболеваниями необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, чтобы не допустить обострения болезней. Стараться следить за показателями крови – глюкоза, холестерин. Гипертоникам постоянно мониторить показатели артериального давления.

"Вакцинация – важный момент в профилактике заболевания. Вакцинация против гриппа продолжается. И если вы еще думаете: ставить прививку или нет, то это обязательно нужно сделать. Так как сочетание гриппа и ковида может привести к летальному исходу. После добровольного этапа вакцинации против ковида, вакцина поступит и в Тюменский район. Ее так же можно будет получить", - сказала врач-терапевт Московской врачебной амбулатории Тюменского района Рузалия Скворцова.

Анжела Лебедева