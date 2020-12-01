В Ишиме на детсадах меняют обшивку и ограждения

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Ремонт обшивки идет на корпусе детсада № 10 по ул. Республики в Ишиме. Работы начались 8 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

На обшивке корпуса заняты шесть строителей. Подрядчик обещает завершить работы до Нового года.

В детском саду № 7 по ул. Чехова идет устройство системы оповещения ГО и ЧС, постов охраны и охранной сигнализации. Рабочие заняты и ограждением территории. Подрядчик - ООО "Сибинвест" - демонтировал старые пролеты из сетки-рабицы, рабочие установили и забетонировали опоры, параллельно готовят сварные конструкции. Новый забор будет более двух метров и обеспечит надежную защиту территории.

Ремонт ограждения начат и в детском саду № 19 по ул. 30 лет ВЛКСМ. Сейчас подрядчик занят подготовкой. Меняют ограждения и в корпусах детсадов № 9 и № 14. Все работы завершат до конца декабря.