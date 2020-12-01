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Тюменец Александр Логинов сохраняет лидерство в рейтинге СБР

Спорт, 17:54 16 декабря 2020

СБР | Фото: СБР

Тюменец Александр Логинов сохранил лидерство среди мужчин в рейтинге СБР, сообщает пресс-служба организации.

Логинов набрал 406 очков и на 62 балла опережает москвича Матвея Елисеева. Тройку лучших замыкает Игорь Малиновский из Омской области, 332 балла. Еще один тюменец Евгений Идинов расположился на шестой строчке, у него 240 очков.

Женский рейтинг возглавила представительница Свердловской области Ирина Казакевич, у нее 361 балл. Второе место у югорчанки Екатерины Носковой, 325. Тюменка Татьяна Акимова расположилось на третьей строчке с 321 баллом. На шестом месте еще одна тюменка Ольга Мощенкова, 240.

В юниорском рейтинге второе место занимает тоболяк Денис Таштимеров.

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# Александр Логинов , СБР

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