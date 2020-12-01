Тоболяк украл продукты из квартиры своей тети
| Фото: prokhmao.ru
Молодого человека, подозреваемого в квартирной краже, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".
В дежурную часть обратилась 58-летняя женщина, у которой ограбили квартиру и похитили продукты питания из холодильника. Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 18-летний племянник потерпевшей. Он сломал дверь в квартиру и забрал продукты.
Задержанный свою вину признал. По данному факту возбуждено уголовное дело.