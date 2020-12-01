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Тоболяк украл продукты из квартиры своей тети

Происшествия, 17:10 18 декабря 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Молодого человека, подозреваемого в квартирной краже, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурную часть обратилась 58-летняя женщина, у которой ограбили квартиру и похитили продукты питания из холодильника. Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 18-летний племянник потерпевшей. Он сломал дверь в квартиру и забрал продукты.

Задержанный свою вину признал. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# кража , Тобольск

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