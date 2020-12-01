Пьеса "Сатурация" объединила истории врачей и пациентов, считают актеры

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В читке пьесы "Сатурация. Альманах историй из красной зоны" заняты шесть человек – три девушки и три парня – актеры тюменской театральной студии "Комната". Премьера читки прошла в МТЦ "Космос" в Тюмени 20 декабря.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель театральной студии "Комната" Ильяс Гирфанов, предложение прочесть пьесу Элины Петровой поступило от МТЦ "Космос". Молодые актеры согласились, не раздумывая.

"Такие истории тяжело читать, так как ты понимаешь, что это касается и тебя. В пьесе есть отрывки, в которых человек только заболевает. Есть о том, как пациент переносил тяжелую форму коронавируса и как потом восстанавливался. Все мы уже, конечно, слышали эти истории, но пьеса сублимирует их в единое целое", - говорит Ильяс Гирфанов.

Над читкой актеры работали самостоятельно. И так как своей площадки у них пока нет, они выступали в "Четком театре". По словам руководителя театральной студии, это дало возможность показать коллегам по цеху, что даже читка может превратиться в практически полноценный спектакль.

Добавим, студия "Комната" образовалась в сентябре 2020 года, в нее входят 20 студентов ТюмГУ и других вузов. За это время актеры успели подготовить и выпустить на сцене "Конторы пароходства" литературную композицию "Happi Nation". Читка пьесы "Сатурация. Альманах историй из красной зоны" - вторая работа молодой студии.

Анжела Лебедева