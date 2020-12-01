В Тюмени прошла читка пьесы "Сатурация. Альманах историй из красной зоны"

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Далее в сюжете Драматург Элина Петрова: тюменский проект «Спасибо, доктор!» важен и актуален

Читка пьесы "Сатурация. Альманах историй из красной зоны" прошла в МТЦ "Космос" в Тюмени 20 декабря. В основе материала - проект "Спасибо, доктор!".

Шестеро актеров студенческой театральной студии "Комната" зачитали истории врачей из госпиталей, медицинских сотрудников скорой помощи, которые спасают ковид-пациентов и тюменцев, которые пережили коронавирусную инфекцию. Автор пьесы - драматург из Санкт-Петербурга Элина Петрова оценила важность тюменского проекта и согласилась написать пьесу в знак благодарности тюменским медикам из красной зоны.

Как рассказал руководитель молодежного театрального центра "Космос" Илья Титов, в течение месяца шли переговоры с драматургом Элиной Петровой. "Она отобрала самые эмоциональные истории. Герои публикаций, которые есть на сайте "Спасибо, доктор!", сегодня приглашены на читку. После Нового года мы надеемся найти коллектив, который захочет поставить пьесу", - сказал он.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Пьеса "Сатурация" не единственное, что выпустил "Космос" в год пандемии. На фасаде театрального центра находится плакатный комикс. В нем медики представлены как супергерои. QR-код на комиксе дает ссылку на сайт спасибодоктортмн.рф, где каждый желающий может оставить слова благодарности. Здесь уже опубликовано более 1 тыс. 900 посланий врачам Тюменской области.

Тюменцы для поддержки медиков, работающих с ковид-пациентами, проводят разные акции. Так, тюменские музыканты для сотрудников моногоспиталя на ул. Новая устроили небольшой концерт под окнами.

Актер тюменского театра пластики "Билет на трамвай" Радик Хуснутдинов пробыл в экипировке врача из красной зоны 12 часов. Перформанс прошел в ТРЦ "Галерея Вояж".

Анжела Лебедева