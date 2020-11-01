Врачей тюменского моногоспиталя поддержали песнями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские музыканты Юлия Сурхаева, Максим и Альбина Пазинич устроили небольшой концерт для медперсонала моногоспиталя на ул. Новая в Тюмени 20 ноября.

Прозвучали кавер-версии на известные песни российских артистов и авторские произведения. Юлия Сурхаева исполнила для медработников песни "Миллион голосов" Полины Гагариной и "Мир вашему дому" певицы Зары. "Идея организовать такой концерт принадлежит всем артистам, которые собрались здесь сегодня. Мы думаем, что сейчас, как никогда, врачам нужна поддержка. Я исполнила песни, чтобы люди понимали, что они не одни, что мы готовы всегда помочь им", — прокомментировала Юлия Сурхаева.

Максим Пазинич спел песню собственного сочинения "Муравей". Он рассказал, что написал ее давно, но, исходя из содержания, она может быть спета от имени врача и стать своеобразным гимном медработников.

Жена Максима Альбина исполнила авторскую композицию "Снилось мне". "Я - студентка Тюменского медицинского колледжа. Я знаю, как тяжело сейчас нашим врачам, медицинским сестрам, санитарам. Услышала об акции "Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19" и захотела поблагодарить медработников, но с помощью музыки", — рассказала тюменка.

В промежутках между выступлениями ведущий зачитывал благодарности, оставленные на сайте спасибодоктортмн.рф.

Кроме того, перед началом концерта были переданы открытки со словами поддержки от бывших пациентов и горожан. "Сегодня мы привезли сюда 42 открытки, шесть из них адресованы конкретным докторам, которые работают в этом офисе. 36 посланий — общие, для всех медицинских работников. Это первая передача открыток с благодарностями в моногоспиталь, наверняка не последняя. Люди оставляют много сообщений на сайте спасибодоктортмн.рф. Чуть больше недели работает этот портал, а количество благодарностей перевалило за тысячу", — поделилась волонтер Общероссийского народного фронта Юлия Моргунова.

Напомним, ранее тюменские активисты разместили на своих автомобилях наклейки со словами поддержки и благодарности. А на 16 ноября на фасаде Молодежного театрального центра "Космос" появился комикс в поддержку медработников.

Инна Пахомова