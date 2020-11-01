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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка Татьяна Антоненко благодарит врачей: вы - герои нашего времени

Общество, 14:48 21 ноября 2020

Тюменка Татьяна Антоненко поблагодарила всех врачей, борющихся с COVID-19, а также медиков госпиталя ветеранов войн Там она две недели лечилась от коронавирусной инфекции.

"Это очень тяжелый и изнурительный труд, - рассказала он корреспонденту "Тюменской линии". - Ради спасения пациентов врачи, медсестры и санитарки жертвуют своим временем, общением с родными и работают на пределе возможностей".

В медучреждение Татьяна Антоненко попала с поражением легких более 40%, но сейчас ее здоровью ничего не угрожает и женщина готова вернуться к работе.

"Низкий вам поклон за ваш самоотверженный труд, особую благодарность выражаю медсёстрам и санитарам второго этажа. Девочки очень стараются, бьются за каждого больного, как бы трудно им ни было. Всем желаю здоровья, вы - герои нашего времени", — сказала женщина в своем обращении к медикам.

Напомним, что в Тюмени с 11 ноября стартовал проект "Спасибо, доктор! Боремся c COVID-19". Все желающие тюменцы смогут поблагодарить сотрудников больниц, поликлиник и моногоспиталей на специальном сайте. Уже более тысячи человек сказали докторам спасибо за их тяжелую работу.

Николай Ступников

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# госпиталь для ветеранов войн , здравоохранение , коронавирус

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