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Любимого врача поблагодарила мама маленького тюменского пациента

Общество, 14:02 22 ноября 2020

скрин с сайта | Фото: скрин с сайта

За внимание к маленьким пациентам, вежливость и профессионализм поблагодарила педиатра поликлиники № 8 Олесю Липину тюменка Виктория Конопенко на сайте спасибодоктортмн.рф. К любимому врачу ее шестилетний сын Костя всегда идет с улыбкой, рассказала мама мальчика.

"У нашего участкового педиатра наблюдаемся почти семь лет. Первые пару приемов сын привыкал к новому человеку, а сейчас заходит в медицинский кабинет и улыбается. При этом к другим педиатрам идет неохотно, хнычет, когда пытаются послушать, - говорит Виктория Конопенко. - Наша Олеся Сергеевна всегда звонит и узнает о самочувствии после прививки, помогает вовремя записаться к другим медикам, к ней можно прийти и без записи - у сына инвалидность по зрению. На нашем участке ее знают как хорошего и внимательного врача".

По мнению Виктории, неправильно, когда пациенты оставляют в интернете только негативные комментарии. Узнав о проекте "Спасибо, доктор!" из аккаунта губернатора Александра Моора в соцсетях, тюменка решила поддержать акцию. Письмо с благодарностью - хорошая возможность отметить настоящих профессионалов.

"Хочется выразить огромную благодарность Олесе Сергеевне Липиной и всем врачам за их труд, особенно в период пандемии. Они спасают жизни, это бесценно!" - считает женщина.

Рассказать свою историю, выразить благодарность и добрые пожелания своим врачам могут все желающие жители региона на сайте спасибодоктортмн.рф.

Татьяна Ковалева

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# здравоохранение , профессионалы

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