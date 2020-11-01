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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ответственность и самоотверженность медиков подчеркнула тоболячка

Общество, 11:32 23 ноября 2020

Тобольская больница №3 во ВКонтакте | Фото: Тобольская больница №3 во ВКонтакте

Колоссальную ответственность, благородство и самоотверженность медиков Областной больницы №3 отметила тоболячка Татьяна Соломатова.

Осенью COVID-19 коснулся ее семьи: сначала заболел супруг, после - сама Татьяна. Она рассказала, что врачи приходят к ним каждый день, регулярно звонят, заботятся о здоровье детей.

"Читаю в интернете, как многие ругают медиков. Не понимаю такого отношения. Им действительно тяжело работать в таких условиях: линии поликлиник перегружены, очень много пациентов, но они не жалуются, хотя живут в таком ритме уже давно. Вчера спрашиваю доктора: вы хоть кушали сегодня? Оказалось, успела съесть банан на бегу", - поделилась Татьяна Соломатова.

Она призналась, что не знает имен медиков, которые курируют ее семью, но благодарит каждого. Вместе с ними – всех, кто борется с COVID-19 в регионе и родном Тобольске, помогает выздоравливать.

"Несмотря на загруженность, нас ни разу не "отфутболили", не перенаправили к другим. Все вежливые, проявляют искренний интерес и заботу. Спасибо вам! Желаю всем сил, терпения и, пожалуйста, не болейте сами!", - заключила тоболячка.

Свои слова благодарности Татьяна Соломатова оставила на сайте спасибодоктортмн.рф. Это проект, где все желающие могут поддержать врачей и медсестер в непростой для всех период. Благодарность можно выразить как отдельному специалисту, так и экипажу скорой, целой поликлинике или больнице.

Евгения Шевцова

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# благодарность , врачи , Тобольск

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