Тюменка Татьяна Ливерко поблагодарила врача за вторую жизнь

www.mos.ru, Д.Гришкина www.mos.ru, Д.Гришкина

За подаренную вторую жизнь поблагодарила врача Областного противотуберкулезного диспансера Николая Козлова тюменка Татьяна Ливерко.

"Мама дала мне жизнь, а Николай Козлов дал мне вторую, буквально вытащив с того света, - рассказала она корреспонденту "Тюменской линии". - Человек доброй души, ко всем больным у него свой подход, каждый для него как родной. Всем идет навстречу. Всегда находит нужные слова для больных, не смотрит на их социальное положение".

Татьяна Ливерко также выразила благодарность всем врачам, которые во время пандемии спасают человеческие жизни.

"Хочется, чтобы в такое трудное время люди чаще говорили врачам спасибо. Ведь они рискуют своей жизнью ради пациентов. Они жертвуют всем, стараются помочь людям. У них банально порой не хватает времени поесть. Врач приходит уставший с работы, а у него еще семья, которой тоже нужно отдать частичку тепла", - подчеркнула женщина.

Напомним, проект "Спасибо, доктор! Боремся c COVID-19" стартовал 11 ноября. Все желающие тюменцы могут поблагодарить сотрудников больниц, поликлиник и моногоспиталей на специальном сайте. Уже более тысячи человек сказали докторам "Спасибо!" за их тяжелую работу.

Евгений Новоселов