  • 25 ноября 202025.11.2020среда
  • USD75,8146
    EUR89,8934
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лариса Молчанова: врачевали не только тело, но и душу

Общество, 09:07 25 ноября 2020

www.mos.ru, М. Мишина

Учитель начальных классов Лариса Молчанова вернулась на работу после 45-дневного больничного. Врачи помогли женщине справиться с коронавирусной инфекцией и избавиться от переживаний, с нею связанных.

"Страх был ужасный. Мне казалось, что из больницы я не выйду. Как мне потом объяснили, это особенность заболевания. Врач Наталья Александровна Волосатова уговаривала, объясняла, что сатурация хорошая, температуру сбили, динамика положительная, учила делать дыхательную гимнастику, успокаивала и подбадривала. По сути работала и психотерапевтом. Вообще я благодарна всему коллективу госпиталя ветеранов. Профессионалы и душевные люди, работают не формально, а с душой!", - подчеркнула женщина.

Она добавила, что коронавирус – очень опасное и тяжелое заболевание и призвала всех соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Сейчас Лариса Молчанова вернулась на любимую работу, где ее с радостью встретили дети и их родители. Понемногу приходит в себя, восстанавливается и возвращается к обычной жизни. Позади жуткая утомляемость, когда даже обычная уборка по дому становилась целым событием с передышками и отдыхом. Сейчас принимает препараты для улучшения мозгового кровообращения, прошла курс физиотерапии и очень надеется, что ее благодарность на сайте "Спасибо, доктор!" дошла до адресата.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благодарность , врачи , госпиталь для ветеранов войн , коронавирус , спасибо за профессионализм

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 25.11.2020В Тюменской области взрослые чаще болеют ОРВИ
09:29 25.11.2020Диктант по английскому языку для студентов и школьников пройдет онлайн
09:18 25.11.2020Букеты из конфет научат собирать тюменцев ко Дню матери
09:07 25.11.2020Лариса Молчанова: врачевали не только тело, но и душу