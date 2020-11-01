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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка поблагодарила сестру-медика за стойкость и ответственность

Общество, 14:11 26 ноября 2020

скриншот видео из сообщества Тюменская область во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества Тюменская область во ВКонтакте

Жительница Тюмени Анастасия Ковинова поблагодарила сестру Алену Ковинову, которая возглавляет штат медсестер в поликлинике № 8, за самоотверженный труд. Девушка отметила, что сейчас все медработники работают на то, чтобы горожане в период пандемии чувствовали себя стабильно и защищено.

С приходом коронавирусной инфекции на плечи Алены, помимо основных обязанностей, легло распределение ковидных бригад. Она составляет график таким образом, чтобы медицинские работники могли хоть немного отдохнуть.

"На протяжении девяти месяцев Алена распределяет, руководит, принимает больных, организует забор мазков для постановки диагноза. И все это с удивительной стойкостью, ответственностью, энергией и мужеством. Я горжусь ею!" - подчеркнула тюменка.

Она пожелала сестре здоровья и отметила, что проект "Спасибо, доктор", сейчас очень нужен, чтобы поддержать всех медицинских работников, которые круглосуточно помогают людям преодолеть болезнь.

Инна Кондрашкина

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# коронавирус , медицинская помощь , спасибо за профессионализм

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