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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Внимательное отношение своего доктора ценит тюменец Александр Петров

Общество, 09:07 27 ноября 2020

из аккаунта городской поликлиники №4 в Instagram

За внимательное отношение и комфортный прием поблагодарил отоларинголога тюменской городской поликлиники № 4 Лилию Акуличеву ее пациент Александр Петров.

Он подчеркнул, что в пандемию COVID-19 не нужно забывать о тех, кто работает не с ковидными пациентами и помогает решить другие проблемы со здоровьем.

"Спасибо Лилии Фаритовне за знание своего дела, профессионализм и доброту. Ни в чем не откажет, доступно все объяснит. Очень приятно находиться у нее на приеме", - поделился Александр Петров.

Напомним, акция в поддержку врачей и медсестер стартовала в Тюменской области 11 ноября. Инициаторами стали представители регионального отделения ОНФ и общественного движения "Волонтеры-медики". Добрые слова в адрес врачей и медсестер пополняют сайт спасибодоктортмн.рф каждый день, сегодня их уже более тысячи. Присоединиться можно здесь.

из аккаунта городской поликлиники №4 в Instagram

Евгения Шевцова

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# врачи , спасибо за профессионализм

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