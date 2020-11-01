Дизайнерские открытки со словами поддержки отправят тюменцы врачам

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Открытки со словами поддержки могут отправить тюменцы медикам, борющимся с COVID-19.

Это новая акция в рамках большой кампании "Спасибо, доктор!". Дизайн открыток разработала тюменская художница Марина Кулакова. На открытке девушка, которая бережно держит цветок. Рисунок символизирует заботу, которую дарят врачи пациентам, а после она возвращается к ним через кампанию "Спасибо, доктор!".

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"Слова поддержки медикам сегодня крайне важны. Они трудятся на передовой, часто подолгу не видят свои семьи и порой делают невозможное, чтобы спасти человеку жизнь. Им важно понимать, что их работу ценят, поэтому я считаю, что "спасибо" в их адрес может звучать бесконечно", - отметила менеджер по работе с сообществами мультицентра "Контора пароходства" Ирина Вадачкория.

Первые открытки уже подписали и опустили в ящик активисты интеллектуального движения Тюменской области, регионального отделения "Молодой гвардии", творческие коллективы. Присоединиться могут все желающие – почтовые ящики будут стоять в "Конторе пароходства", ТРЦ "Гудвин" и "Галерея Вояж" до 4 декабря. После открытки передадут медикам тюменских моногоспиталей.

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Евгения Шевцова