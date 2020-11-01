Сотрудники тобольского мультицентра поблагодарили врачей за работу

| Фото: Мультицентр "Моя территория-Тобольск" | Фото: Мультицентр "Моя территория-Тобольск"

Надпись "Спасибо, доктор" из 171 стикера появилась в тобольском мультицентре “Моя территория”.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель тобольского мультицентра "Моя территория" Светлана Спехова, таким образом команда присоединилась к акции благодарности медицинским работникам.

"Слов оказалось достаточно много, и мы поняли, что это затянуло бы стандартное видео. Решили привнести в процесс немного креатива. Общий посыл понятен и выражается в названии самой акции, - "Спасибо, доктор!" В создании надписей из стикеров участвовала вся команда, которая на тот момент была на рабочих местах. Мы благодарили врачей за конкретную помощь и в общем. И вместе собирали саму надпись. Эти слова благодарности - искренние без слов", - отметила Светлана Спехова.

Напомним, проект "Спасибо, доктор! Боремся c COVID-19" стартовал 11 ноября. Все желающие тюменцы могут поблагодарить сотрудников больниц, поликлиник и моногоспиталей на специальном сайте. Уже более тысячи человек сказали докторам "Спасибо!" за их тяжелую работу.

Евгений Новоселов