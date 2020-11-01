Наталья Яркова благодарит тюменских врачей за спасение мамы

Архивное фото | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Архивное фото | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Семья Ярковых благодарит персонал Тюменской областной инфекционной больницы за внимание и профессионализм. Сразу два члена семьи на собственном опыте смогли оценить уровень медицинской помощи в этом учреждении: в августе с коронавирусом была госпитализирована тюменка Наталья Яркова, а в сентябре - ее мама, Лилия Яркова.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Наталья, о том, чтобы 83-летнюю Лидию Ивановну положили в больницу, семья просила руководство поликлиники № 3, к которой по месту жительства и относилась пациентка. Опасение вызывал не только возраст, но и хронические болезни: проблемы с сердцем, гипертония, лишний вес. К тому же пожилая женщина проживала одна, и в случае чего быстро вызвать врача было некому. Заведующая поликлиникой с пониманием отнеслась к ситуации, и Лидию Яркову госпитализировали.

В инфекционной больнице она провела 17 дней. Наталья передает слова матери о лечащем враче, Оксане Юрьевне Губарь: "Врач была внимательна, каждый день разговаривала, осматривала, слушала. Мама очень благодарна за чуткое внимание, заботу и участие врача". После выписки пациентку продолжили наблюдать сотрудники поликлиники № 3, сделали ей КТ, которое показало хорошее улучшение в легких. Пневмония постепенно проходит. Медики звонят и интересуются самочувствием пенсионерки.

Наталья Яркова тоже осталась довольна уровнем тюменского здравоохранения и отметила внимательность сотрудников инфекционной больницы. Более того, она смогла пройти реабилитацию от COVID-19 в санатории "Светлый", который находится в Ялуторовске.

"Мне еще повезло - пришла на дом терапевт и предложила пройти реабилитацию, я была приятно удивлена, конечно согласилась. Выписали меня 31 сентября, а уже 5 октября я поехала в санаторий на десять дней. Различные процедуры, прогулки на свежем воздухе очень меня поддержали. Приятно, что заботятся о больных. Сейчас в этом санатории уже моногоспиталь. Как я сама себе говорю, вовремя переболела", - делится впечатлениями тюменка.

Напомним, проект "Спасибо, доктор! Боремся c COVID-19" стартовал 11 ноября. Все желающие тюменцы могут поблагодарить сотрудников больниц, поликлиник и моногоспиталей на специальном сайте. Уже более тысячи человек сказали докторам "Спасибо!" за их тяжелую работу.

Дарья Казакова