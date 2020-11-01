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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка записала видео с благодарностью для врачей

Общество, 11:27 20 ноября 2020

ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Тюменка Татьяна Ахтариева записала видео, в котором поблагодарила всех врачей, борющихся с COVID-19, а также своего лечащего врача из Областной клинической больницы № 1.

"Наша семья хотела бы сказать слова огромной благодарности всем докторам, которые работают в "красной зоне", в том числе Антону Сергеевичу Киршину", — сказала женщина в своем видеообращении.

Татьяна Ахтариева заострила внимание на трудностях, с которыми сталкиваются медицинские работники во время пандемии. "Первое время врачи вообще были изолированы от людей. Отработав 12-часовую смену, они находились в изоляции, не общаясь ни с кем. Потом снова шли на работу, чтобы спасать людей. Этот труд сложный, тяжелый. Он выматывает людей психологически и физически. Наши доктора несут большую нагрузку. Огромное спасибо им за это!" — подчеркнула тюменка.

Напомним, в Тюмени 11 ноября стартовал проект "Спасибо, доктор! Боремся c COVID-19". Все желающие тюменцы смогут поблагодарить сотрудников больниц, поликлиник и моногоспиталей на специальном сайте. Уже более тысячи человек сказали докторам спасибо за их тяжелую работу.

Инна Пахомова

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# благодарность , врачи , пациенты

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