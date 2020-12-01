COVID-19 и бронхиальная астма: жительницу Тюмени спасали в моногоспитале

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Тюменский учитель Тамара Середкина, страдающая бронхиальной астмой, попала с коронавирусной инфекцией в моногоспиталь по ул. Новой. Она с благодарностью вспоминает медиков, которые вернули ее к жизни, помогли встать на ноги.

Першение в горле и высокая температура – основные симптомы, по которым женщина поняла, что серьезно заболела. Диагноз COVID-19 ей поставили в больнице, куда она поступила по скорой. Результат обследования на КТ показал 40% поражения легких. Тамару Середкину госпитализировали в моногоспиталь.

По словам пациентки, самое главное, что она услышала от своего лечащего врача Надежды Попковой – это слова поддержки: настраиваемся на выздоровление, вы скоро выпишитесь.

На третий день Тамаре Середкиной стало легче. Ей назначали одновременно препараты от коронавирусной инфекции и бронхиальной астмы. Лечение помогло, сегодня она уже дома.

Слова благодарности главному врачу моногоспиталя Дмитрию Бутову, начмеду Павлу Деречу и врачу Надежде Попковой тюменский учитель оставила на сайте "Спасибо, доктор!".

"Хочу пожелать, чтобы профессионализм наших врачей только рос, помогал нам, пациентам. Чтобы дальше были только положительные результаты в лечении коронавируса. Всем здоровья, хороших пациентов", - пожелала Тамара Середкина.

Напомним, проект "Спасибо, доктор! Боремся c COVID-19" стартовал в Тюмени 11 ноября. Все желающие тюменцы могут поблагодарить сотрудников больниц, поликлиник и моногоспиталей на сайте спасибодоктортмн.рф. Количество сообщений от людей, сказавших докторам спасибо за их работу, превысило 1700.

Анжела Лебедева