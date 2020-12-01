В Тюмени открыли фотозону в поддержку врачей

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Новогодняя фотозона в поддержку врачей Тюменской области, работающих в красной зоне, открыта в торговом центре "Гудвин"(ул. М.Горького, 70) в Тюмени 11 декабря.

Идея создания места для написания слов благодарности и фотосессии принадлежит тюменским волонтерам-медикам.

Организаторы проекта заметили на сайте "Спасибо, доктор!" сразу несколько благодарностей, адресованных супругам и молодым людям, которые работают с ковид-пациентами, от их жен и подруг. Слова поддержки любимым передали Алена Колокольникова, Ксения Липовая и Марина Ахтариева.

организаторов фотозоны организаторов фотозоны

"Я знаю и вижу, как сейчас тяжело моему мужу Алексею. Он с марта работает в ковидной бригаде. Супруг рассказывал, что ему очень важно видеть благодарственные глаза и слышать простое доброе спасибо. Он сразу заряжается энергией, которая толкает вперед. Очень хорошо, что у тюменцев есть возможность поблагодарить всех медицинских работников таким необычным способом", - говорит Алена Колокольникова.

Праздничная фотозона оборудована уютным уголком с камином, новогодней бумажной гирляндой и елкой, на которой находятся открытки с благодарностями и пожеланиями для врачей.

Любой желающий может написать на сердечке-открытке что-то доброе и повесить на новогоднюю елку.

организаторов фотозоны организаторов фотозоны

Напомним, проект "Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19" стартовал в Тюменской области 11 ноября. Он собрал 1667 благодарностей в адрес медицинских работников. Присоединиться к проекту и сказать спасибо врачам можно на сайте спасибодоктортмн.рф или по телефону: +7 (3452) 53-67-18.