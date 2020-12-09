Открытки с благодарностями тюменцев доставят врачам

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

26 открыток подписали для врачей тюменцы в мультицентре "Контора пароходства" и торговых центрах "Галерея Вояж" и "Гудвин". В ближайшее время послания со словами благодарности доставят врачам.

Напомним, акция, организованная молодежью в рамках кампании "Спасибо, доктор!" проходила в мультицентре и двух торгово-развлекательных центрах с 27 ноября по 4 декабря. Желающие могли подписать открытки и опустить их в специальные ящики.

"В основном все открытки с благодарностями и теплыми словами поддержки. В ближайшее время волонтеры-медики доставят их в моногоспитали", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медиаменеджер мультицентра "Контора пароходства" Элина Микишина.

Дизайн открыток разработала тюменская художница Марина Кулакова. На открытке изображена девушка с цветком. Рисунок символизирует заботу, которую дарят врачи пациентам, а после она возвращается к ним через кампанию "Спасибо, доктор!".

Инна Пахомова